Livremente inspirada no projeto de lei do Mário Prata que institui a execução de ‘Aquarela do Brasil’ no lugar do ‘Hino Nacional’ em partidas da seleção, a torcida bem que podia cantarolar o samba exaltação do Ary Barroso durante o jogo de hoje no Castelão: ‘Ah, lalalalalalalalá, lalalalalalalalá, lalalalalalalalaaaaaá, Brasil pra mim, pra mim Brasil…’ Ia ser lindo!

Ninguém precisaria decorar aquela coisa toda de “mulato inzoneiro”, “morena sestrosa, “mãe preta no cerrado”, “rei congo no congado”, “merencória luz da lua”, nada disso! A rigor, cá pra nós, ‘Aguarela do Brasil’ nem devia ter letra, além da já supracitada ‘Ah, lalalalalalalalá, lalalalalalalalá, lalalalalalalalaaaaaá, Brasil pra mim, pra mim Brasil…’

Em qualquer lugar do mundo, entende-se perfeitamente o que a gente quer dizer com isso, a música traduz a alegria de ser brasileiro com muito orgulho, com muito amor. E ninguém precisa Chorar por causa disso, caramba!