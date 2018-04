Brasil ruim não quebra!

Sei lá quantos dias faltam para o Carnaval, mas, se você for agora a um barracão de escola de samba, sairá de lá decerto com a impressão de que não haverá desfiles em 2012 no Brasil. Mal comparando, acontece o mesmo com a Copa de 2014. A 999 dias do megaevento, não se sabe sequer onde acontecerá sua festa de abertura. Se você for agora a Itaquera, sairá de lá decerto com a impressão de que em SP não haverá de ser.

Mas vai ser, sim! Passaremos os próximos 998 dias lendo reportagens sobre o atraso na construção de estádios, nas obras de infraestrutura, na expansão de aeroportos, mas, na hora H, vai estar tudo em pé. Nós é que não nos acostumamos com essa esculhambação que é o Brasil.

Os jornais não falam do atraso no cronograma do Carnaval porque todo ano é a mesma coisa e, no final, não tem erro. Nem incêndio em barracão apaga o brilho da festa.

Por que hoje é sábado, enfim, fica aqui esta mensagem de otimismo ao povo que está preocupado com a Copa de 2014: vai dar tudo certo, pessoal – relaxa aí, vai! O Brasil é assim mesmo! Como disse a presidente Dilma dia desses, isso aqui “não quebra mais”. É vaso ruim da melhor qualidade, pode crer!