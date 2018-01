Bullying na Papuda

Advogados de Jacinto Lamas têm bons motivos para pedir ao juiz da Vara de Execuções Penais imediata transferência do ex-tesoureiro do PL da cela que divide desde segunda-feira com José Dirceu, José Genoino e Delúbio Soares. Lamas estaria sendo vítima de bullyng atrás das grades!

“Com um nome desses, você não tem defesa”, kkkkk, “Jacinto Lamas pelo pescoço”, rsrsrs, “vê se não faz marola”, ahahah, “até aqui em cima do beliche Jacinto Lamas”, hehehe, a piada pronta do mensalão virou o principal passatempo na unidade de regime semiaberto da Papuda.

Não à toa, o advogado Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, deixou dia desses o presídio impressionado com o bom humor de José Dirceu. O ex-ministro anda impossível: “Ô Zé, quem teve a ideia de lavar dinheiro com Lamas?” Rararará! Genoino chegou a precisar ser socorrido de uma crise de riso. O próprio Delúbio, que tanto sofreu com isso na infância, está adorando fazer anedotas com o nome dos outros.

Pobre Lamas!