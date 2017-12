Bunga Bunga – o filme

A pornochanchada tem tudo para estourar em Hollywood com a adaptação cinematográfica da crônica que se escreve na imprensa italiana sobre as lendárias festas de Silvio Berlusconi.

No último capítulo da série, Nicole Minetti (foto), amiga e conselheira do ex-premier, explica o ritual a uma novata em bunga bunga:

“Vão as prostitutas, as sul-americanas faveladas, as mais sérias, outras que estão em algum lugar no meio disso e eu!”

Sobrou para a estreante uma fantasia de professorinha!

Vai dizer que não parece filme brasileiro dos anos 1970?