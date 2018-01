Bye bye Ipanema!

Duvido que Washington Olivetto troque São Paulo por seu magnífico apartamento de praia na Avenida Vieira Souto durante o carnaval! Carioca nas horas vagas, o publicitário está careca de saber que Ipanema nesta época do ano é um inferno com vista pro mar, o pior lugar para se morar no Rio.

O jornalista e escritor Zuenir Ventura, lenda viva do bairro, não é de hoje virou uma espécie de porta-voz dessa gente que passará os próximos dias prisioneira da festa de momo. É na coluna dele, no ‘Globo’, que os ipanemenses reconhecem o verdadeiro grito de carnaval: “Socorro!”

Ilhados pelas multidões dos blocos, invadidos pelo som dos trios elétricos e incomodados pelo cheiro de xixi que o Sol evapora nas calçadas lá fora, os moradores das quadras próximas à praia – onde a folia não dá trégua – rezam para que ninguém em casa precise de emergência médica nesses dias em que carros não circulam por aquelas bandas.

Feliz o Olivetto que nessas horas tem a opção de ficar em São Paulo!