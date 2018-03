Com a descoberta de fraude no sistema eletrônico que controla por impressão digital o comparecimento ao trabalho dos funcionários do Senado, resta ainda à direção da Casa o recurso de acorrenta-los ao serviço.

