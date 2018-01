Não tem homem de meia idade que não esteja comemorando a volta do bom e velho José Mayer ao papel de pegador no horário nobre da TV:

Giovanna Antonelli já entrou na fila inaugurada por Taís Araújo.

Uma luz no fim do túnel para essa geração, que chegou a pensar que Mayer havia se despedido do papel macho ao interpretar aquele lunático que rejeitava a Cláudia Raia em A Favorita.

O cara voltou!