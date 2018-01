A Petrobrás pode ter comprado a refinaria de Pasadena, no Texas, através daquele site de classificados ‘Bom Negócio’, especializado em passar adiante o que está fora de uso ou não serve pra nada, enfim, cacarecos que a propaganda na TV personifica nas figuras do Supla, do Sérgio Mallandro, do Compadre Washington e da Narcisa Tamborindeguy.

