José Serra está naquela situação de time grande que pega uma zebra em final de campeonato.

Se vencer Ricardo Tripoli e José Aníbal nas prévias do PSDB para escolha no próximo domingo do candidato a prefeito de São Paulo, não fará mais que a obrigação.

Se perder, protagonizará vexame maior que a eliminação do Corinthians para o Tolima.