Carne nova no pedaço

O mundo das celebridades emergentes ganhou nova categoria de candidatas aspirantes ao sucesso rápido: já tem filha de jogador de futebol quase tão famosa quanto o pai! A do Bebeto e a do Renato Gaúcho estão batendo um bolão nas bancas de revistas.

Carolina Portaluppi, 18 anos, é praticamente sócia atleta do ‘Pânico na TV’ e já pediu ao pai gaúcho um apartamento na Zona Sul do Rio e outro em Nova York para desviar sua trajetória de modelo da mira das revistas de mulher pelada. Tá naquela fase que não pode ir à praia de fio dental sem três ou quatro paparazzi atrás!

Stephannie Oliveira, 21 anos, posou de biquíni para a capa da VIP de julho e, com o cursinho do Wolf Maia na bagagem e a bênção de Bebeto no bolso, embarca para Nova York em setembro decidida a virar atriz de verdade.

Isso quer dizer o seguinte:

Foi-se o tempo em que filha de jogador de futebol quando virava notícia era encrenca de reconhecimento de paternidade ou disputa pelos direitos de imagem do pai, como atestam as biografias do Pelé e do Garrincha.

Pensando bem, Carolina Portaluppi e Stephannie Oliveira devem dar graças a Deus pelos pais que têm – e vice-versa!