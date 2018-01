O príncipe Charles chega quarta-feira ao País e, junto com ele, a versão pirata das cartas de amor escritas pelo herdeiro do trono britânico para uma mulher no Canadá há 30 anos.

As originais, cotadas em 30 mil dólares, estão à venda no site de leilões eBay.

Na mão do camelô, o pacote sai por R$ 10.