O perigo de estender o nome do Viaduto do Chá para ‘Viaduto do Chá Mário Covas’, conforme decisão da Câmara de Vereadores de São Paulo, é amanhã ou depois escreverem em redação do Enem que o ex-governador foi um xá da Pérsia qualquer antes da revolução islâmica.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.