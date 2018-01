A fim de preservar a segurança do preso, a penitenciária federal da Carolina do Norte, nos EUA, não divulgou o nome do sujeito que, depois de se envolver em discussão com Bernard Madoff no pátio da cadeia, partiu pra cima do mega fraudador, teve oportunidade de quebrar a cara dele e, resultado da briga, levou uma boa surra.

Foi mais um duro golpe no orgulho do pequeno investidor trapaceado americano.