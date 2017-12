A cada pedido de habeas corpus negado a Carlinhos Cachoeira, a vizinhança do escritório do criminalista Márcio Thomaz Bastos em São Paulo comemora a decisão da Justiça como se fosse gol do Corinthians.

Na última derrota do advogado, alguém mais exaltado de um prédio adjacente chegou ao cúmulo de abrir a janela para gritar:

“Chupa, doutor”!

Vai ter forra!