Clube do Bolinha: Serra não entra!

Não deixa de ser uma forma de bullying o que estão fazendo com José Serra no PSDB. Não rola cascudo, mas dói ficar lendo quase todo dia nos jornais que sua turma está querendo te excluir da parada. Não o chamaram nem pra refundação do partido! Seja lá o que isso for, Aécio, Alckmin e FHC reuniram-se sem o rejeitado esta semana, em São Paulo, para oficializar o novo clube do bolinha da sigla. Ficou reservado para o ex-governador um outro lugar de destaque no chamado “núcleo de inteligência” da social-democracia, que é para onde vão os pensadores tucanos em fim de carreira político-partidária.

Outra coisa constrangedora: Serra soube dia desses pelo WikiLeaks do bota-fora do Arthur Virgílio. A despedida de arromba do senador amazonense em fim de mandato vinha sendo tramada em caráter sigiloso dentro do PSDB, justo para não chegar aos ouvidos do tucano derrotado nas últimas eleições presidenciais. Desde então, a ordem no PSDB é tapeá-lo! Sua participação nas decisões partidárias, se depender da vontade em especial dos correligionários mineiros, será limitada à declamação do Hino Nacional ao final das reuniões de diretório, e olhe lá!

A ideia é deixar que, com o tempo, ele se dê conta de que perdeu importância – quem o conhece sabe que a opinião alheia não é o melhor caminho para isso. É da personalidade do Serra, mas também não é prática no PSDB decidir coisa nenhuma às claras. O partido ainda não tem candidato para suceder Sérgio Guerra a partir de maio na presidência da sigla. Periga Aécio Neves chegar a meados de 2014 sem definir seu vice na disputa pela sucessão de Dilma Rousseff.

Os tucanos são assim mesmo: se escolhem pela exclusão, até só restar um. A última tentativa de vôo duplo resultou no fracasso da chapa puro-sangue proposta por FHC. É da raça, fazer o que, né?!