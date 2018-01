Com que roupa

Não há nada mais degradante do que a experiência do fim do mundo a bordo de um transatlântico.

Ainda que ninguém saia ferido, como foi o caso do Carnival Triumph – 4 mil turistas sem luz e sem água durante quatro dias no Golfo do México –, ninguém nessas ocasiões está vestido a caráter para a possibilidade de uma catástrofe.

Nas cenas do pesadelo em alto-mar transmitidas ao vivo pelas TVs a cabo americanas, as pessoas circulavam pelo inferno de bermuda, camisa florida, sandálias e óculos escuros.

Um mico!