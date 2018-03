Não dá para competir com Lula em matéria de desenho animado, mas até que o risinho de Gilmar Mendes em meio ao bate-boca no STF ficou bem parecido com a marca registrada de Muttley, o cachorro do Dick Vigarista na produção Hanna Barbera para a TV.

