Comida para quem não precisa

Os números são da coluna Ancelmo Gois, do “Globo”:

Os convidados do camarote vip da CBF consumiram durante o jogo do Brasil no Maracanã 300Kg de salsichão, 3.000 cachorros-quentes, 3.000 sanduíches de atum, 3.000 hambúrgueres, 3.000 sacos de pipoca, 2.000 de biscoito Globo, 2.000 de amendoim, 3.000 pizzas, 30kg de bala Juquinha e 3.000 brigadeiros.

Natural que a turma tenha saído do estádio com a sensação de que o Brasil comeu a bola na goleada contra o Equador.