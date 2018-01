Complexo de imperador!

Só se fala disso na vizinhança daquele condomínio da Aclimação que ficou famoso em todo o País por causa do Zeca, cão dócil e brincalhão com pedigree staffordshire bull terrier levado por bandidos na semana passada em arrastão na Zona Sul de São Paulo:

De volta ao lar após 6 dias desaparecido, o bichão teria dado sinais evidentes de que está sentindo saudades da favela onde foi resgatado quando passeava na companhia de crianças, pés e patas no chão de terra, pulando de laje em laje, sem coleira ou destino certo.

O suposto abatimento de Zeca se espalhou pelo bairro depois que alguém na padaria da esquina reparou que o cachorro do personal trainer assaltado não abana mais o rabo como antes.

A tese de que o animal poderia estar passando por um problema parecido com o de Adriano foi ganhando força no boca a boca dos porteiros.

“O Imperador ficou igualzinho ao Zeca quando voltou do Flamengo para a Itália!” – comenta-se nas calçadas.

Ninguém tem, evidentemente, nada a ver com isso, mas é bom o feliz proprietário do cachorro prestar atenção: se ele começar a engordar e a aprontar com as cachorras da área, já viu, né? Não tem volta: é da raça!