Apesar da nova promessa de campanha do prefeito Eduardo Paes – “Se o Brasil perder para a Argentina na final da Copa do Mundo eu me mato” –, os cariocas não vão torcer por los hermanos em 2014, mas, se acontecer, o Rio talvez encontre motivo para festejar.

