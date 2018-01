No extremo inverso dos grandes escândalos brasileiros, que sempre acabam em pizza, esse último do roubo das provas do Enem começou a ser tramado num estabelecimento do ramo, cujo dono articulou a operação de vazamento da fraude para a imprensa.

