Corpo de delito no Instagram

A evasão de privacidade, praga do jornalismo digital disseminada pelas redes sociais, consagrou na semana passada uma nova técnica de divulgação de briga de casal no submundo das celebridades: a exposição de hematomas no instagram deu grande visibilidade à pancadaria que marcou o fim do conto de fadas da bailarina do Faustão Angela Souza com o ex-BBB Yuri num quarto de hotel de Maceió.

Virou caso de polícia com evidências de aplicação da Lei Maria da Penha pela Justiça, mas já está disponível na internet o exame de corpo de delito que cada um fez de si próprio com a câmera do celular para tornar públicas as marcas do conflito. São selfies de olho roxo, beiço inchado, marcas de tabefes e patadas generalizadas.

No júri popular da web, a maioria condena o brutamontes pela covardia – o cara é lutador de MMA –, mas houve também quem ponderasse, com base na mútua exposição de machucados, que ela ganhou a luta.

É a derrota da privacidade!