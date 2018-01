O que mais preocupa o Palácio do Planalto no caso do homem que tentou pagar prostituta na Bahia com cartão do Bolsa Família é que ela não aceitou o papel do governo!

