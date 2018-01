Nascido noite dessas na porta do Complexo Ohtake Cultural, o movimento religioso ‘Não vai ter Jesus Cristo Superstar’, contra o musical em cartaz no teatro ali localizado, planeja levar sua palavra de ordem às ruas no próximo sábado durante a ‘Marcha da Família com Deus’, comemorativa dos 50 anos da passeata anticomunista que precedeu o golpe militar de 1964.

Dizia-se na época ‘Não vai ter Jango!’