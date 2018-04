Dançando na neve

Sete em cada 10 eventos do calendário oficial do fim do mundo estão ligados ao noticiário dos chamados fenômenos naturais. Quando não chove acima do previsto nem cai a temperatura abaixo do suportável, a terra treme, o mar avança, o rio sobe, o granizo assusta, o vento devasta… A má notícia, como se sabe, está no ar!

O brasileiro que se programou para passar férias de julho em Bariloche vê, de repente, seu passeio à Argentina ameaçado pelas cinzas de um vulcão chileno. O meio ambiente virou uma caixinha de surpresas.

O frio nas regiões serranas do Sul do Brasil talvez seja a única intempérie que ainda não passou dos limites. Pelo contrário, se nevar no próximo fim de semana em Gramado e São Joaquim mais que o esperado para todo inverno no País, vai ser uma festa por lá.

No domingo passado, uma multidão saiu às ruas no meio da noite gélida para celebrar o fenômeno natural dos primeiros flocos brancos caídos do céu. A ideia é essa: quanto pior o clima lá fora, melhor! Perfeito para quem cansou de torcer por tempo bom nas férias: que venham as nevascas!