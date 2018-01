Como toda Conferência do Clima na rota do fim do mundo, a de Varsóvia termina nesta sexta-feira ratificando a determinação dos governantes do planeta de não fazer nada muito importante para evitar o pior.

