Data venia, Paulinha…

Pode ser a luta do século! O ministro Joaquim Barbosa e a produtora Paula Lavigne estão em lados opostos no quebra-pau sobre biografias não autorizadas no Brasil! Ao assumir publicamente a defesa da total liberdade de expressão, o presidente do STF mudou inteiramente os rumos do embate: antes dele, com todo respeito ao Ruy Castro, não havia ninguém no corner dos biógrafos em condições de finalizar a ex-patroa do Caetano num confronto de ideias.

O temperamento explosivo de um e de outro será posto à prova nos dias 21 e 22 de novembro em audiências públicas já convocadas pela ministra Cármen Lúcia, relatora da ação que pede ao STF o fim da necessidade de censura prévia dos biografados. O duelo promete fazer a velha contenda Joaquim Barbosa x Ricardo Lewandowski ficar parecendo briga de criança.

A Globo está tentando comprar os direitos de transmissão do evento, prevendo audiência melhor que a registrada ontem durante Brasil 2 x 0 Zâmbia. O povo, como se sabe, prefere uma boa pancadaria!