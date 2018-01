Sem celular, internet, TV, DVD, mp3, iPed, iPod, e-books ou radinho de pilha para passar o tempo, pelo menos sete dos 115 cardeais que estiveram trancados por dois dias no conclave do papa sofreram torcicolo admirando os afrescos de Michelangelo no teto da Capela Sistina.

