Leitor divertido merece destaque.

O comentário abaixo é de um certo João 999 :

“Ao discursar nesta sexta-feira no Complexo do Alemão (RJ), o presidente Lula apresentou a ministra Dilma Roussef como ‘a mãe do PAC’. Na falta de referência à figura paterna, conclui-se que Dilma é mãe solteira.”