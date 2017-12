Aos 85 anos, respirando mal e sem caminhar com as próprias pernas desde 2009, o comediante mexicano Roberto Bolaños morreu no melhor estilo de Chaves, seu personagem imortal:

‘Sem querer querendo!’

Merece todas as homenagens póstumas, mas tomara que o SBT não exagere nas reprises!