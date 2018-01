Anunciadas por cientistas da USP – ô, raça! –, as exumações da princesa Isabel e do conde D’Eu podem dar um gás na produção da minissérie escrita pelo roteirista francês Michel Fessler (‘Marcha dos Pinguins’) sobre a vida íntima do casal.

Vai que descobrem alguma coisa cabeluda nos restos mortais do genro de D. Pedro II!