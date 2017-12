Tem gente de todas as religiões – e até ateus – em São Paulo prometendo prestigiar a inauguração na próxima quinta-feira do Templo de Salomão, o maior espaço de orações do País construído no Brás pela Igreja Universal do Reino de Deus.

Não é todo dia que se tem a oportunidade de vaiar a Dilma, o Lula, o Alckmin e o Fernando Haddad, não necessariamente nessa ordem, entre outras autoridades convidadas para a celebração evangélica.