Imagine o Lula chegando ao Egito com sua nova namorada a bordo do avião particular de um grande empresário da área de comunicação.

Aconteceu com o presidente francês Nicolas Sarkozy.

Essas coisas a oposição brasileira não vê.

Ô, raça!