Com a presença dos famosos bonecos de Olinda em evento pré-carnavalesco pernambucano que rola neste fim de semana no centro de São Paulo, o ex-prefeito Gilberto Kassab vai se sentir em casa se aparecer amanhã ou depois na Praça do Patriarca.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.