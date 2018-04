Justiça seja feita a Caetano Veloso nesse imbroglio da Lei Rouanet:

Saiu a autorização do Ministério da Cultura para Gilberto Gil captar uma grana bacana a título de incentivos fiscais para produção de seu DVD e, pelo menos até agora, a imprensa especializada em tirar baiano do sério não invadiu o camarim do artista para dar uma dura no marido da Flora.

Será que os jornalistas temem mais a ela que a Paula Lavigne?