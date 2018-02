Dilma Rousseff poderia ter inventado um mal-estar ou uma emergência familiar qualquer, mas não:

Preferiu armar um jantar com a bancada do PTB no Congresso na mesma noite da festa de aniversário de José Dirceu.

Pegou mal!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda bem que o ex-ministro não é chegado a uma rejeição.