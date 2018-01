Quem acha que não serviu para nada o curso “The Art of Business Coaching”, que Ideli Salvatti esteve fazendo às nossas custas no exterior, ainda não reparou no jeitinho da senadora andar depois que voltou de viagem.

