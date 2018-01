Dilma Rousseff bateu bola com o ministro Orlando Silva anteontem no estádio de Araraquara, mas não é verdade que a chefe da Casa Civil tenha aplicado o drible da vaca no colega dos Esportes, como insinua a oposição.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.