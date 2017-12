Cunhado não é parente, mas quando a Justiça resolve bloquear os bens do cara, convenhamos, qualquer um no lugar do Geraldo Alckmin estaria preocupado com a possibilidade do irmão da dona Lu aparecer de surpresa para o almoço de domingo.

