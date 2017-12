Ainda bem que não fizeram antidoping no cavaleiro brasileiro José Roberto Reynoso. Ele deve ter tomado algo muito forte para sair da pista lamentando que no Brasil as pessoas tenham cachorro, em vez de cavalo, como animal doméstico.

Queixou-se também do vento durante sua prova, mas esta maluquice, como se sabe, não foi o Reynoso que inventou nos Jogos de Londres.