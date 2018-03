Os blocos de carnaval de Salvador vão exigir do governo do estado a mesma quantidade de banheiros públicos disponibilizados ao pessoal do MST que invadiu o Centro Administrativo da Bahia.

