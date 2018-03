Satisfeito com o desempenho do Brasil contra o Chile, Dunga deve manter contra a Holanda o jaquetão de Alexandre Herchcovitch sem aquela camisa de gola rulê que quase destruiu a reputação do estilista na partida contra a Coreia do Norte.

