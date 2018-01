Lula vai comemorar seus 62 anos de idade no próximo sábado com um bolinho em família no apartamento de São Bernardo do Campo.

Dilma Roussef está pedindo a Deus para não ser convidada.

Essas coisas a oposição não vê!

Capaz de querer saber quem pagou a torta.

Ô, raça!