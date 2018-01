Pelos cálculos do pessoal de marketing do Palácio do Planalto, a popularidade de Dilma Rousseff vai subir ainda mais depois que a presidente foi vaiada dia desses num encontro de prefeitos em Brasília!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.