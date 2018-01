Quando, afinal, o presidente do STF vai dar cartão amarelo aos ministros Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski no julgamento do mensalão?

Se, nesta quarta-feira, eles voltaram a se pegar no tribunal por causa de uma funcionária mequetrefe do Marcos Valério, imagina quando a bola dividida for o José Dirceu!

A coisa pode fugir ao controle do Ayres Britto.

Depois não digam que não avisei!