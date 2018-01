Será que não tem lugar no Guinness Book para essa moça que sobreviveu sem fraturas a sete capotagens antes de despencar com seu carro do vão central da ponte Rio-Niterói, caramba?

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.