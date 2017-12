A bela iraniana condenada por tentar assistir a um jogo de vôlei masculino em Teerã faz greve de fome na prisão e, cada vez mais enxuta, só não vai posar para a ‘Playboy’ quando sair da cadeia se não quiser.

Só se fala disso no submundo das reuniões de pauta da revistas masculinas!

Esses caras só pensam naquilo! (lembra do caso da brasileira ativista do Greenpeace presa no final de 2013 na Rússia?)