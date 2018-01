Carlos Minc, sobre a sexualidade reprimida do governador André Puccinelli, do Mato Grosso do Sul, que manifestou desejo de estuprar o ministro em praça pública.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.