É sempre assim:

Quando a gente está quase esquecendo quem é Protógenes Queiroz, o delegado-deputado reaparece mal na foto do noticiário.

Dessa vez, condenado em definitivo pelo STF por vazamento de investigação sigilosa, ele até que se sai melhor do que naquela ocasião em que tentou proibir a exibição do filme do ursinho Ted nos cinemas.