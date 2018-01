Ausência notada nos últimos compromissos do UFC, da Fórmula 1 e do time do Mano Menezes, Galvão Bueno reapareceu à tarde, bronzeadíssimo, na transmissão de Brasil 6 x 0 Iraque.

Ele não foi à Suécia, mas parece que tinha qualquer coisa particular para resolver ali por perto da emissora, e aí aproveitou para fazer uma média com o patrão!